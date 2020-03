Sarà la dottoressa Giuseppina Ferri a guidare il Comune di Agnone fino alle prossime elezioni

AGNONE. Sarà la dottoressa Giuseppina Ferri a guidare il Comune di Agnone fino alla prossima tornata elettorale. Nel tardo pomeriggio di oggi è stata nominata commissario prefettizio del comune altomolisano. Le dimissioni presentate questa mattina da sette consiglieri comunali hanno provocato lo scioglimento del consiglio comunale e la decadenza del Sindaco e la necessità del commissariamento del Comune di Agnone. A dimettersi i consiglieri di minoranza con l'aggiunta di Annalisa Cellilli della maggioranza. In una nota le motivazioni del gesto, ben consapevoli anche del fatto di aver agito in un momento particolarmente delicato.

I dimissionari condannano la prassi amministrativa e comunicativa mostrata dal Sindaco Lorenzo Marcovecchio fino ad oggi, la mancata assegnazione delle deleghe e la decisione del primo cittadino di mettersi volontariamente in quarantena all'indomani dell'esplosione dell'emergenza coronavirus. Questa quarantena volontaria ha, a detta dei dimissionari, determinato l'assenza del Sindaco proprio in un momento cruciale nella fase della gestione dell'emergenza sanitaria. Pertanto, la decisione di dimettersi è stata presa al fine della tutela degli interessi e dei bisogni della comunità, con la convinzione che, al momento, solo un Commissario prefettizio sia in grado di garantirli.