TERMOLI. Comunicato stampa delle donne dem in risposta alle dichiarazioni rilasciate dall'assessore Ciciola.

"L'assessore Ciciola non risponde chiaramente alle nostre domande". "Gentile assessore, Ci perdoni, ma ci riteniamo soddisfatte per un terzo. Non ci ha risposto in merito alle attività a distanza poste in campo per i disabili e i ragazzi a rischio di marginalità. Neanche ha chiarito se intende avvalersi delle opportunità offerte dall’art. 48 del 'Cura Italia'. Sappiamo che sussistono i limiti delle singole situazioni, e sappiamo bene che ve ne sono di estremamente gravi, ma pensiamo che sia dovete dell’amministrazione predisporre ogni azione per contenere il contagio. Il che significa attivare modalità a distanza tutte le volte in cui è possibile. Per la tutela degli operatori che prestano assistenza domiciliare e per degli stessi utenti, ad esempio. Ci aspettiamo una Sua risposta".