La Lega sulle amministrative, «Non è questo il momento di parlarne»

MONTENERO DI BISACCIA. Una lista della Lega alle prossime elezioni comunali? La risposta non si è fatta attendere, il vulcanico coordinatore locale del Carroccio Pasquale Tieri si dissocia dalle indiscrezioni venute fuori in questi giorni a mezzo stampa.

“Ho appreso su Termolionline che nel prossimo appuntamento elettorale il locale circolo correrà con una lista autonoma alla guida amministrativa del paese. Ora– continua Tieri - nonostante è il momento meno opportuno per parlare di politica e di apparentamenti, vista la delicata situazione che sta colpendo il mondo intero ed in particolar modo il nostro paese, mi trovo a ribadire la non corretta informazione che è venuta fuori. Se ci saranno o meno i presupposti per alleanze con le altre compagini politiche e civili oppure partecipare in maniera autonoma lo decideremo in tempi migliori insieme ai nostri attivisti».