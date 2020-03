Nella notte attività di sanificazione e disinfestazione a Montecilfone

Lettere al direttore Parrucchieri e centri estetici chiusi, abusivi all'opera

TERMOLI. "Buonasera e grazie innanzitutto per tutte le informazioni che in ogni momento della giornata ci date. Vorrei sollecitare un fastidio problema, quello dei tanti abusivi che vanno in casa per capelli ed estetica, in questo momento non solo fastidioso, ma realmente pericoloso.