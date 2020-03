Terapie intensive, Molise seconda regione con disponibilità di posti dai privati

CAMPOBASSO. Il Molise è la seconda Regione in Italia, nell'ambito dell'emergenza Coronavirus per la fornitura dei posti letto di terapia intensiva, da parte degli ospedali di diritto privato che in totale nel Paese hanno fornito 1.300 posti letto di terapia intensiva, che corrispondono al 16% della rete complessiva di questo genere di cure del Sistema sanitario nazionale. Lo rivela uno studio dell' Aiop, l'Associazione italiana ospedalità privata. Secondo alcuni dati resi Aiop, del totale dei posti letto di terapia intensiva, quelli degli ospedali di diritto privato sono il 32,7% in Molise, subito dopo il Lazio con il 36,3%. Per quanto riguarda, invece, i posti letto per acuti, quelli dell'ospedalità privata sono il 42,4% del totale dei posti letto, con il Lazio al primo posto con il 33,9%, prima del Molise che segue con il 32,4%. (Fonte Ansa).