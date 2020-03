SAN MARTINO IN PENSILIS. Tra le persone che hanno rinnovato la tradizione di San Giuseppe non manca una famiglia americana di Old Lyme (Connecticut) che qualche tempo fa ha deciso di sposarsi a San Martino in Pensilis. Ogni anno tornano in paese per ricordare il loro anniversario di matrimonio davanti a Dio condividendo la festa del Santo custode della famiglia. Questa volta, a causa dell'emergenza coronavirus, non è stato possibile ma negli Stati Uniti la tradizione si è rinnovata lo stesso a casa con grande fede, affetto e spirito di partecipazione. Un ponte di amicizia tra la famiglia Parnoff (John, Monique, Giovanna e Matteo), Rosaria Occhionero e Nicola Figliola e l'intera comunità.