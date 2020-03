Toma al personale sanitario: «Grazie, siamo fieri di voi»

Primavera 2020

Primavera 2020Al chiarore dell’astro nascenteti sei affacciata all’orizzonte,ancora spoglio, arido e deserto,preceduta dal volo rapido e sicurod’uno stuolo di vispi colombi. Sorgi radiosa, come sempre,ma il mondo, per te, non ha lodi. La tristezza ha scansato la gioia. Un serpente