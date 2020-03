Donati oltre 10mila euro da MoliRari Onlus per l’acquisto di un ventilatore polmonare

CAMPOBASSO. 10.370 euro la cifra donata dall’associazione MoliRARI Onlus alla raccolta fondi ScontagiAMOci promossa dal Gruppo Di Volontariato e Protezione Civile dell'Associazione Nazionale Polizia di Stato, sezione 'Carlo Tufilli' di Campobasso.

La cifra servirà all’acquisto, presso la SIARE Engineering International Group s.r.l., di un ventilatore polmonare modello Falco 202 Evo, da destinare all’ospedale Cardarelli di Campobasso. Un presidio che si andrà ad aggiungere agli altri ventilatori polmonari che sarà possibile acquistare con l’importo complessivo raggiunto dalla raccolta fondi.

“Una bella notizia che siamo lieti di annunciare in questo momento in cui nessuno ha deciso di far mancare la propria solidarietà. Un gesto reso possibile grazie al contributo di tante persone e di tante altre Associazioni del territorio che in questi ultimi anni ci hanno sostenuto”, ha spiegato il presidente di MoliRARI Onlus, Antonio Tartaglia.

“Si tratta – ha proseguito - di un gesto che avvalora il motto della nostra associazione: SOLI SI VA VELOCI MA UNITI SI VA LONTANO. Una frase che, mai come in questo periodo, acquista un senso compiuto in un momento in cui ognuno di noi deve fare i conti con una simile situazione di emergenza come quella del COVID-19”.