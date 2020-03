Restare a casa e mascherine, il sindaco di Colletorto non le manda a dire

COLLETORTO. In Molise continua a crescere il numero dei contagiati. Una situazione critica che ha portato alla chiusura dei comuni di Riccia e Montenero di Bisaccia, Venafro e Pozzilli, dichiarate zone rosse e da cui è impossibile entrare o uscire. La causa della diffusione della pandemia risiede, principalmente, nel mancato rispetto delle norme che, in molti, troppi, sembrano prendere ancora alla leggera: si continua ad uscire, seppur senza motivo, e a riunirsi in comitiva, come se nulla fosse.

A denunciare la situazione è il sindaco di Colletorto Cosimo Damiano Mele che, in un recente video diffuso sulla pagina Facebook ufficiale del comune, sottolinea alcuni comportamenti sbagliati dei suoi concittadini: «Continuo a vedere gente che va in giro, la mattina. Non so cosa facciano, vanno bivaccando. Di sera c’è gente sulle panchine o che passeggia per il corso. Non va bene. State a casa. Sono costretto a stare sul comune, lo faccio volentieri perché resto al vostro servizio, però voi che potete stare a casa fatelo. A Colletorto la situazione è sotto controllo ma, purtroppo, ho dovuto prendere dei provvedimenti antipatici e difficili per salvaguardare la nostra salute».

Di qui il monito che il sindaco lancia ai suoi concittadini, per evitare che il comune possa divenire un focolaio per il coronavirus: «È una battaglia dura, che combattiamo senza armi. L’altra sera ho trovato tre ragazzi in giro e mi sono permesso di invitarli a tornare a casa. Mi hanno risposto che a loro non frega nulla e che continueranno ad uscire ed a fare ciò che vogliono. Nel momento in cui le Forze dell’Ordine li beccheranno, la denuncia non gliela toglierà nessuno. Non dovete pensare solo a voi stessi, ma agli altri. Chiedo ai cittadini di stare attenti, di seguire quello che prevedono i decreti e di non uscire di casa se non per motivi urgenti o di lavoro».

Per contrastare la diffusione del coronavirus, oltre a limitare le uscite alle sole emergenze, vanno seguiti alcuni comportamenti, tra cui quello relativo all’igiene personale con il lavaggio frequente delle mani: per esempio, indossare una mascherina mentre si è in giro, per evitare di divenire veicolo di trasporto del virus. Il problema, tuttavia, è la carenza di queste dotazioni nei magazzini italiani. Colletorto non fa eccezione, come spiega il primo cittadino che, tra rabbia e sbigottimento, racconta che la Protezione Civile ha inviato all’ente 50 mascherine da distribuire ai residenti: «Sono di panno e si strappano – accusa il sindaco mostrando la facilità con cui le mascherine si rompono – Si usano per togliere la polvere, io mi vergogno di averle e sono arrabbiato. Queste sono quelle che la Regione Lombardia ha rifiutato e loro hanno pensato bene di inviarle a noi. Non me la sento di consegnare queste mascherine a chi si trova in prima linea su questa emergenza. Sarebbe come inviare un mio ex collega con un giubbotto antiproiettile che non è un giubbotto antiproiettile e, sentendosi sicuro di averlo, va in prima linea e il primo colpo lo frega».

Il Comune, però, si è messo subito in marcia e sta cercando di reperire le mascherine, seppure le evidenti difficoltà di reperimento e quelle economiche dei piccoli comuni molisani: «Non abbiamo bisogno di elemosina, stiamo cercando di reperirle autonomamente sui vari canali e, se ci riusciamo le compreremo, anche se le condizioni finanziarie sono critiche – ha concluso Mele - Dare queste alla popolazione (indicando le mascherine pervenute dalla Protezione Civile) è vergognoso. Vi dovete e ci dobbiamo vergognare. Non me la sento di dare ai cittadini questo straccetto che strappa. Abbiamo capito che dobbiamo aiutarci da soli, perché se aspettiamo l’aiuto degli altri ‘campa cavallo che l’erba cresce’».