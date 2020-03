La minoranza consiliare a Di Pardo: sospendere i tributi fino al primo giugno

PETACCIATO. I tre consiglieri comunali di opposizione, Matteo Fallica, Giuliana Ferrara e Antonio Gabriele Staniscia, hanno trasmesso al sindaco di Petacciato un suggerimento per alleviare, almeno in parte, le difficoltà economiche generate dall'emergenza legata al Covid-19.

«Con tale nota abbiamo chiesto l'adozione delle seguenti misure:

1. Sospensione, fino al prossimo 1 giugno, di tutti i pagamenti relativi a tributi, tasse, comunali, inclusi i piani di rientro (le rate), anche per i titolari delle attività commerciali.

Senza, poi, nessuna applicazione di interessi e sanzioni.

2. Sospensione, fino al prossimo primo giugno, di tutte le attività di accertamento, di invio e di emissione di avvisi di pagamento.

In questa fase emergenziale, all’interno del dibattito politico, non c’è spazio per le polemiche.

In questa fase serve unità e collaborazione istituzionale al fine di aiutare il più possibile la cittadinanza.