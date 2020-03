Emergenza Covid-19 Molise acque

CAMPOBASSO. "Risulterebbe alle scriventi OO.SS. che un dipendente della Molise Acque risulta positivo al virus Covid-19.

Tale operatore, oltre ad essere stato a contatto con numerosi colleghi, ha avuto incontri, per motivi di servizio, con personale di altre Aziende, che hanno un regime di collaborazione con la Molise Acque e con alcuni Comuni ai quali l’Azienda fornisce il servizio.

Allo stato attuale la A.S.R. Molise Acque non ci risulta abbia preso alcun provvedimento in merito al contenimento della possibile diffusione del virus Covid-19.

Stante l’attuale situazione pandemica tale atteggiamento è inaccettabile, chiediamo, pertanto, di procedere immediatamente al fine di produrre le indispensabili iniziative, peraltro imperativo normativo sancito dai DPCM e dalle Circolari del Ministero della Salute, al fine di produrre adeguata tutela del singolo operatore, della collettività e della Salute Pubblica.

Nel segnalare come l’assenza di un repentino riscontro risolutivo del problema, comporterebbe per le Scriventi l’obbligo di agire in ogni modo e in ogni sede ai fini di tutelare, al tempo stesso, la cittadinanza e gli operatori."

FP CGIL Molise Antonio Amantini Maurizio Storani

FP CISL Molise Feliciantonio Di Schiavi Paolo Perpetua

Paolo Di Ludovico

FPL UIL Molise Domenico Montagano

CSA Molise Ettore Cibelli Natalino Paone