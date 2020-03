Covid-19, i ragazzi del comitato festa devolvono fondi per i tamponi

RIPALIMOSANI. ll momento della festa, quella grande che la comunità di Ripalimosani dedica alla Madonna della Neve ad agosto, arriverà. Ma nel frattempo i giovani del Comitato organizzatore non sono stati con le mani in mano. Ed hanno devoluto all’Asrem una somma del fondo cassa per l’acquisto di tamponi utili all’emergenza Coronavirus in corso.



Hanno infatti deciso di aderire all’iniziativa lanciata dai sindaci del Molise e di girare, in accordo chiaramente con il parroco Don Moreno Ientilucci, risorse da inviare immediatamente all’Azienda sanitaria.

“Il nostro compito è organizzare la festa di agosto, ma in questo momento c’è una grande urgenza alla quale far fronte e abbiamo voluto fare anche noi la nostra parte – ha detto il consigliere comunale Davide Sabetta a nome di tutti - Abbiamo quindi inviato all’Asrem 500 euro. Ricordo a tutti che più ci impegneremo a stare a casa e prima torneremo alla normalità. E potremo dedicarci all’organizzazione del Palio delle Quercigliole e della nostra cara festa della Madonna della Neve con l’entusiasmo disempre”.