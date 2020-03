​Uniti nella preghiera per sconfiggere l'epidemia, con don Benito dalla casa famiglia Iktus

TERMOLI. Uniti nella preghiera per sconfiggere l'epidemia, diretta Facebook con don Benito dalla casa famiglia “Iktus”

Uniti nella preghiera per sconfiggere l'epidemia. Papa Francesco, nel corso dell'Angelus di domenica scorsa, ha invitato “tutti i leader delle Comunità cristiane, con tutti i cristiani, a recitare insieme il Padre Nostro mercoledì 25 marzo 2020 a mezzogiorno”. Un invito fatto con il cuore e affidamento al Signore per condividere questo grande e significativo abbraccio ed esprimere vicinanza solidale ai malati e a tutte le persone che sono impegnate in prima linea nella lotta contro il coronavirus. In questo giorno ricade anche il quarto anniversario della dedicazione della chiesa di Santa Maria dell'Accoglienza presso la casa famiglia “Iktus – Lucia e Bernardo Bertolino” situata tra Termoli e Guglionesi. Per questo motivo il parroco di San Timoteo e responsabile della struttura, don Benito Giorgetta, ha voluto proporre qui un momento di condivisione e preghiera (in forma privata) che si potrà seguire seguendo la pagina Facebook del sacerdote o la pagina della Diocesi di Termoli-Larino. Il programma prevede: alle 11.15 la Santa Messa; alle 12 – in comunione con il Papa e il mondo intero – la recita del Padre Nostro; alle 12.05 la recita del Santo Rosario.