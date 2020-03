Paziente contagiato, tamponi ai medici del Pronto soccorso di Isernia

ISERNIA. Via libera ai tamponi per i medici del Pronto Soccorso dell'ospedale di Isernia entrati in contatto, mercoledì scorso, con l'anziana, ora deceduta, positiva al Covid-19. Lo rende noto il primario del presidio di emergenza, Lucio Pastore. "Abbiamo ricevuto la comunicazione dal direttore sanitario, Virginia Scafarto - ha detto all'Ansa - il tempo che può trascorrere dall'evento va dai 5 ai 9 giorni".

Complessivamente sono 11 gli operatori del Pronto Soccorso che faranno il tampone e 4 della Radiologia, dove l'anziana era stata sottoposta alla Tac. "In questo momento la situazione è tranquilla - ha riferito Pastore - ci siamo organizzati per trattare al meglio eventuali emergenze. C'è la tenda per il pre-triage e ambienti separati per differenziare pazienti sospetti da pazienti con altre patologie. Speriamo che vengano spenti i focali locali di Coronavirus". (Fonte Ansa.it)