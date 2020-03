Ambito sociale di zona frentana, servizi garantiti in smart-working

LARINO. Il sindaco del Comune Capofila di Larino, Giuseppe Puchetti, e il responsabile coordinatore dell’Ambito Territoriale Sociale di Larino, Eloisa Arcano, rendono noto che, a tutela della salute degli operatori tutti e dei cittadini utenti, tutti i servizi di presa in carico e di sportello saranno garantiti in modalità smart-working. Le misure di contenimento del contagio da Covid-19 hanno imposto una diversa organizzazione della rete territoriale dei servizi, cercando, al contempo di non far venire meno il supporto necessario agli utenti e alle famiglie, con particolare riguardo a quelli più fragili come anziani e disabili.

Sarà assicurata specifica attività di ascolto e sostegno psico-sociale attraverso un continuo e costante rapporto con i cittadini utenti che saranno contatti dagli operatori dei suddetti servizi.

Parallelamente, cittadini utenti potranno contattare l’Assistente Sociale di riferimento territoriale, il Servizio di Sostegno alla genitorialità (Équipe Minori) e gli operatori dello Sportello alla disabilità per la vita indipendente chiamando al numero verde 800 090 504 dal Lunedì al Venerdì e nelle fasce orarie 10 alle 13 e dalle 15 alle 17 o all’indirizzo di posta elettronica: welfare.atslarino@gmail.com.

Nei prossimi giorni sarà attivo anche il Servizio Telefonico di Supporto Psicologico Emergenza Covid-19 gestito dalla Cooperativa Sociale Lavoro di San Martino in Pensilis ed assicurato dallo psicologo-psicoterapeuta dr.ssa Stefania Faustoferri, esperta in materia che ha frequentato il corso di formazione ECM organizzato appositamente dall’Istituto Superiore di Sanità.

Il suddetto servizio rappresenterà anche un canale privilegiato per gli utenti disabili e relative famiglie dei nostri tre Centri Socio Educativi le cui attività sono state sospese dal 5 marzo scorso.

Anche in questo caso sarà attivato un numero verde, che sarà a breve divulgato, attivo, dal lunedì al sabato e nelle fasce orarie 10-12 e 15–17.