distantimauniti: la raccolta fondi a favore dell'Asrem

PETACCIATO. I Comuni di Petacciato e San Giacomo degli Schiavoni, con lo straordinario aiuto dei ragazzi del fantapetacciato, del fantafreechoice e del Fantacalcio di San Giacomo, organizzano raccolta fondi in favore dell'AsRem per l'acquisto di materiale sanitario per l'emergenza covid-19. La donazione potrà essere effettuata all'iban indicato in locandina entro venerdì 10 Aprile. Un piccolo contributo è un piccolo contributo, ma tanti piccoli contributi possono fare la differenza. Restiamo uniti, #distantimauniti.