Occhionero (Iv): «Scongiurare lo stop dei benzinai, il Governo se ne occupi»

ROMA. La deputata di Italia viva, Giuseppina Occhionero, invita il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, ad occuparsi "con urgenza dell'annunciato sciopero dei benzinai a partire da domani 25 marzo: bloccare i rifornimenti in questo momento significherebbe bloccare le merci, gli approvvigionamenti nei supermercati, il trasporto dei malati. Lo sciopero va assolutamente scongiurato - rileva la parlamentare su Facebook -, il governo avvii subito un dialogo con le associazioni di categoria, i sindacati dei benzinai, tutti gli attori coinvolti. La sicurezza dei lavoratori nei distributori va garantita, come anche vanno garantiti aiuti economici a chi si e' visto ridurre dell'85 per cento il fatturato e comunque ha il dovere di mantenere aperto perché rappresenta un servizio essenziale. E' necessario", conclude Occhionero, "che venga aperto subito un tavolo di confronto al Mise".