Emergenza sanitaria Coronavirus, in quarantena 35 famiglie tra Isernia e Venafro

ISERNIA. Sono ben 26 i nuclei familiari in quarantena a Venafro e 9 a Isernia e, in tutti i casi, i motivi dell'isolamento sono dovuti ai contatti con soggetti positivi del cluster interno all'Istituto Neuromed di Pozzilli. Durante la scorsa settimana, infatti, all'interno della struttura sanitaria sono stati ben 9 i pazienti positivi al test Covid-19 e tutti ricoverati nel reparto di neuroriabilitazione. Di questi un 82enne della provincia di Caserta è deceduto nei giorni scorsi dopo essere stato trasferito al reparto di terapia intensiva del "Cardarelli" di Campobasso. Gli altri invece, due pazienti di Isernia e il resto di fuori Regione, sono ricoverati tuttora al Neuromed in isolamento.

Ad essere in isolamento nella città di Isernia sono 9 famiglie, di queste, alcune sono legate ai due pazienti contagiati all'interno dell'Istituto di Pozzilli e altre hanno avuto contatti di lavoro con la Neuromed. Per quanto concerne invece le 26 famiglie in isolamento a Venafro, si tratta dei nuclei familiari di dipendenti dell'Istituto di Cura e di Ricerca che sono entrati in contatto con i pazienti positivi. Sia il Sindaco Alfredo Ricci di Venafro, dichiarato tra l'altro zona rossa insieme a Pozzilli dal presidente Toma con ordinanza del 21 marzo, che il primo cittadino isernino Giacomo D'Apollonio hanno dichiarato di essere venuti a conoscenza solo tra ieri e oggi degli elenchi dei cittadini che debbono osservare la quarantena e che, da questo momento, sarà anche la Polizia Municipale a verificare il rispetto delle prescrizioni.

La giornata di oggi, intanto, è terminata con l'aumento dei contagi che, ad oggi, sono giunti a quota 72. Tra questi c'è da evidenziare un numero abbastanza elevato di personale sanitario.