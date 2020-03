CAMPOBASSO. Dopo il plauso e la condivisione dell'omaggio rivolto dalle forze dell'ordine al personale sanitario del Cardarelli, il Governatore Toma scende in campo in prima persona lanciano un messaggio di ringraziamento a chi si adopera in questa fase di emergenza.

«Un popolo è grande quando riesce a ritrovare le ragioni dello stare insieme, a riscoprire il senso della comunità, a far sì che le battaglie si combattano e si vincano all’insegna dell’unità. E i molisani stanno dimostrando di essere un grande popolo. In questi giorni stiamo assistendo a tante pagine belle, alcune note altre meno, che fanno da sfondo a questa terribile malattia, che non è solo sociale, ma anche di solitudine. Il nostro pensiero va a quanti sono impegnati in prima linea a fronteggiare l’emergenza: personale sanitario, forze dell’ordine, coloro che operano negli uffici e nelle attività commerciali rimaste aperte.

Ma anche a quelli che sono nelle loro abitazioni, soprattutto agli anziani, che sono la parte più fragile di questo contesto. Un ringraziamento a tutti coloro che hanno risposto alla raccolta di fondi promossa dall’Asrem, gli imprenditori che hanno donato presidi ospedalieri, ma anche tantissimi cittadini che stanno contribuendo, ciascuno in relazione alle proprie possibilità, alle donazioni. Grazie Molise.

Teniamo duro, vinciamo insieme».