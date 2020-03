Coronavirus: Call tra Mise, Mit e benzinai per far fronte all'emergenza

ROMA. A seguito della conference call intercorsa con i rappresentanti di Faib, Fegica-Cisl, Figisc, Aanisa, il Ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli e la Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli, si comunica preliminarmente che si pone - in continuità con l’azione di Governo - la massima attenzione alle richieste delle categorie, un settore essenziale coinvolto dalle gravi conseguenze economiche della crisi legata alla diffusione del Covid-19.



Il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli si è impegnato, nel corso della conference call con le associazioni dei gestori degli impianti di benzina, a convocare un tavolo tecnico tra Mise, Mit, Mef e Ministero del Lavoro per valutare le misure a favore della categoria che possono essere adottate dal Governo.

La ministra Paola de Micheli sta già lavorando ad agevolare le intese tra i concessionari e i benzinai. In particolare, i concessionari autostradali potrebbero sospendere il corrispettivo contrattuale dovuto dai gestori di carburante e gestire la pulizia dei piazzali. Inoltre, sarà possibile concordare con i concessionari autostradali periodi di apertura alternata, in funzione della dinamica del traffico, salvaguardando comunque il servizio agli utenti. Sono confermati, comunque, i rifornimenti in modalità self-service.