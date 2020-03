Gesto solidale dell'Ugl metalmeccanici al personale sanitario del Cardarelli

CAMPOBASSO. L'Ugl metalmeccanici Molise, in questo delicato momento vuole dare un piccolo contributo al personale sanitario del Cardarelli di Campobasso per l'enorme lavoro che stanno effettuando, anche in condizioni precarie, quindi nella giornata di oggi sarà offerta della pizza sul turno notturno. A dichiararlo il segretario provinciale Domenico Guida assieme a tutti i dirigenti dell'organizzazione e ai loro iscritti.