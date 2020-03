TERMOLI. Forte frenata per i mutui durante l'emergenza coronavirus. La conferma arriva dai pubblici ufficiali della città.

"Pochi gli atti che vengono stipulati in questo periodo - spiega il notaio Luigi Colavita di Termoli -. Tra questi solo quelli che assicurano liquidità o l'acquisto di una prima casa.

I testamenti fino ad ora sono rimandati. C'è molta incertezza sia economica che sul rischio salute". Il personale delle banche locali a causa delle restrizioni in atto lavora in maniera ridotta, di conseguenza tali pratiche subiscono ritardi.

Per quanto riguarda i liberi professionisti lamentano di essere rimasti, fino a questo momento, fuori dai provvedimenti governativi.

I commercialisti, invece, sottolineano: "alcuni pagamenti sono rimasti in essere mentre per quelli sospesi in questo periodo bisogna poi comunque pagarli e non sarà sicuramente facile visto che la maggior parte degli operatori economici locali sono stati costretti a chiudere. Per cui come faranno ad onorare le scadenze?".

(Fonte: Ansa).