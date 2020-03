Prosecuzione dell'anno scolastico, il ministro Azzolina fa il punto sulle iniziative

ROMA. Giovedì 26 marzo alle 15,30, il Ministro dell'istruzione, Lucia Azzolina, svolge in Assemblea un'informativa sulle iniziative concernenti la prosecuzione dell'anno scolastico in corso. La seduta è trasmessa in diretta dalla Rai, a cura di Rai Parlamento, e sui canali del Senato.