«Ci stringiamo al dolore di quanti piangono la scomparsa di Maria Cristina»

SAN MARTINO IN PENSILIS. Gli amici e le amiche di San Martino Libera abbracciano affettuosamente Domenico, Viviana e Rossella per la scomparsa della carissima Maria Cristina.

Non potendo essere presenti fisicamente, a causa delle eccezionali circostanze, ci stringiamo attorno al dolore che ha colpito la loro famiglia.

Persone care e grandi amici, Domenico e Maria Cristina sono state colonne portanti del nostro gruppo, senza il loro fondamentale contributo, noi non saremmo.

Siamo con loro, con la mente e con il cuore.

Per sempre.