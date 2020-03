CAMPOBASSO. Ha suscitato sgomento il cedimento della tenda allestita davanti all'ospedale Cardarelli di Campobasso, che non ha retto al maltempo: "La tenda allestita dalla Protezione Civile del Molise, all'ospedale Cardarelli di Campobasso è crollata con pochi centimetri di neve. Poveri noi", questo uno dei commenti che sono apparsi sui social.

La direttrice della Protezione Civile del Molise, Alberta De Lisio, precisa quanto segue: "Le tende sono tutte operative. Le tre sgonfie erano tali perché non utilizzate in quanto fatte montare a scopo preventivo dal Pronto soccorso per eventuali stazionamenti dei pazienti. I tamponi stamattina si sono fatti regolarmente in un camper riscaldato e sono in arrivo nei prossimi giorni i moduli del Dipartimento nazionale che ovviamente sono stati mandati per prima alle regioni del nord in difficoltà".