Filignano, sale a 4 il numero dei contagi

FILIGNANO. Sono al momento 4 le persone risultate positive nel piccolo comune di Filignano che conta poco più di 600 abitanti. Un numero salito nelle ultime ore da 1 a 4 unità e che desta preoccupazione tra i cittadini e tra i residenti dei comuni limitrofi. Ad essere risultate positive al test Covid-19 sono, oltre alla prima persona di qualche giorno fa, un medico tuttora ricoverato al "Cardarelli" di Campobasso, anche un altro uomo e due donne. Queste ultime tre sono tutte asintomatiche e già da giorni erano in quarantena.

Tutti e 4 i casi sono da ricondurre al focolaio del Trentino, per intenderci, quello che ha visto coinvolti i primi casi verificatisi a Termoli. Il sindaco, Federica Cocozza, sulla pagina ufficiale del Comune di Filignano, ribadisce che la situazione è sotto controllo. "Non ci sono situazioni che possono far destare preoccupazioni ulteriori e che indurrebbero la sottoscritta ad adottare ben altre misure", sostiene il Sindaco, "a preoccuparmi sono molto di più le persone che, sprezzanti dei continui inviti a non lasciare il paese, continuano a recarsi nei comuni vicini anche per futili motivi".