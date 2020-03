«Flusso idrico prontamente ripristinato, grazie al personale della Crea»

TERMOLI. Riceviamo e pubblichiamo dall'avvocato Marco Borgese:

«Desidero ringraziare il personale della Crea Gestioni srl. Stamane nelle zone del centro, come da Voi segnalato, mancava l'acqua e, capirai che in questo periodo oltre ad essere un bene prezioso risulta necessario per la nostra sicurezza (lavarsi spesso le mani...). Bene alle 8,00 ho contattato il numero verde ricevendo immediata risposta dall'interlocutore che mi ha spiegato che nella notte si era rotta una condotta e che la Crea era già a lavoro prevedendo (forse in via precauzionale) il ripristino del flusso nella tarda mattinata. confermo che alle 11,00 circa l'acqua è tornata nelle nostre case. Grazie a tutti i dipendenti e tecnici Crea che sotto la pioggia invernale ed in piena emergenza Covid hanno rapidamente risolto il problema ripristinando il flusso idrico».