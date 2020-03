Calenda: "Nel prossimo bilancio regionale fondi per le famiglie che non possono pagare l'affitto"

CAMPOBASSO. «Al di là dell’aspetto sanitario, al momento prioritario, sono seriamente preoccupata per quanto sta accadendo a livello sociale nella nostra regione.

L’emergenza in atto, infatti, sta letteralmente mettendo in ginocchio diverse categorie di lavoratori che si apprestano a vivere una crisi senza precedenti. Motivo per cui servono immediatamente misure per sostenere il pagamento degli affitti e le spese di prima necessità alle famiglie in difficoltà», queste le dichiarazioni del presidente della IV Commissione Consiliare, Filomena Calenda.



«Le misure draconiane varate dal governo per arrestare la pandemia stanno comportando il blocco degli affari di quasi tutte i possessori di partita iva, che a breve dovranno fare i conti con una situazione di assoluta indigenza – ha continuato il consigliere regionale -. Il decreto “Cura Italia” non basterà per porre un freno alla congiuntura economica che dovranno affrontare queste categorie di lavoratori; alcuni provvedimenti, infatti, rappresentano poco più che un palliativo per i tanti commercianti e piccoli imprenditori in difficoltà. Motivo per cui credo che il governo regionale possa e debba fare di più per i molisani in difficoltà, con degli interventi mirati da inserire nel prossimo bilancio di previsione. Chiederò formalmente lo stanziamento di fondi per sostenere le famiglie in difficoltà con il pagamento dell’affitto e per tutte quelle categorie di lavoratori che non possono rispettare gli obblighi contrattuali a causa della pandemia in atto.

In questi giorni ho visto la mobilitazione del mondo delle associazioni, a cui va il mio infinito ringraziamento, ma credo che queste famiglie non possano basarsi solo sull’aiuto e sulle azioni caritatevoli del mondo del volontariato. Ora più che mai – ha concluso Calenda – è necessario che la politica si faccia carico di queste difficoltà per lanciare un segnale forte e di sostegno ai nostri corregionali».