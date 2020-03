Emergenza coronavirus: «Disoccupati e senza possibilità di trovare lavoro, il dramma del Paese»

ROMA. L'emergenza Coronavirus non accenna ad allentare la morsa sull'Italia, portando con sé una scia di drammatiche conseguenze economiche.



In proposito, in una nota a firma del segretario nazionale Valerio Arenare, il Sindacato Sinlai affronta i problemi di tantissimi italiani che per via della quarantena hanno perso il lavoro: "Il governo ha stanziato 25 miliardi, cioè una cifra risibile rispetto al dramma che l'Italia sta vivendo. A fine emergenza si conteranno in qualche milione gli italiani che non hanno più un posto di lavoro. A questi si aggiungono coloro che già avevano perso l'occupazione e, magari, fruivano di uno strumento di sostegno del reddito, come l'indennità di disoccupazione Naspi o la Dis-Coll; terminata la quale si troveranno senza un'entrata né tanto meno la possibilità di trovare un lavoro, visto che le aziende sono perlopiù chiuse o comunque hanno bloccato le assunzioni. Trattasi, peraltro, di una situazione destinata a perdurare chissà quant'altro tempo dopo la fine della pandemia, visto che gli strascichi di questa quarantena saranno esiziali per il tessuto socio economico dell'intero Paese".