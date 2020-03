Mascherine alla popolazione, grillini tenaci: «Chi ha bisogno si rivolga a noi»

TERMOLI. «Parafrasando Socrate: "È sapiente solo chi sa di non sapere, non chi s'illude di sapere e ignora così perfino la sua stessa ignoranza.”

Tra i tanti esempi di comuni che hanno donato mascherine, caro sindaco, troverà anche il comune di Capracotta, sicuramente questo lo conosce meglio essendo un paese molisano.

Le rammentiamo che l'art 117 della Costituzione, attribuisce alle Regioni la competenza in materia sanitaria».

E' questo il tenore della terza puntata tra il Movimento 5 Stelle e il sindaco di Termoli, Francesco Roberti.

«Le rammentiamo altresì che i nostri consiglieri regionali, hanno regalato ben due ventilatori mobili all'Asrem, utilizzando soldi propri e non soldi della Regione, così come i nostri parlamentari hanno donato 3 milioni di euro ricavati dal taglio dei loro stipendi, alla Protezione civile per l’emergenza coronavirus e in particolare per l’acquisto degli apparecchi per la terapia intensiva, ragion per cui la donazione dei 5mila euro fatta dal Comune di Termoli all'Asrem, doveva essere personale e non sottratta dalle casse comunali in cui confluiscono soldi dei cittadini.

Sul volontariato sorvoliamo, comprendiamo che non è a conoscenza di quanto stiamo facendo, l'importante è che lo sappiano le nostre coscienze.

Detto questo, prendiamo atto della mancata volontà di fornire ai cittadini termolesi quanto potrebbe essere utile a salvaguardali e quindi rispondiamo pubblicamente a tutti coloro che ci hanno chiesto "di intercedere" soprattutto ai più esposti, diversamente abili e anziani, che hanno la necessità di andare alle poste a riscuotere la pensione e non hanno nessun mezzo di protezione, di contattarci, per cercare di aiutarli personalmente.

Invitiamo aziende produttrici di mascherine guanti e disinfettanti a contribuire, nei limiti delle loro possibilità per sostenere i cittadini bisognosi.

Grazie comunque, Sindaco!»