Ospedale Vietri di Larino, interviene Donato D'Ambrosio​ (Italia Viva)

SANTA CROCE DI MAGLIANO. «La situazione epidemiologica del Covid 19 peggiora giorno dopo giorno. Viste le tante richieste del territorio da parte dei sindaci per la riapertura del Vietri di Larino e tenendo in considerazione che il pubblico potrebbe avere altri piani o difficoltà, chiedere o accettare l'aiuto del privato è quantomai fondamentale in questo momento, mettendo da parte ogni polemica.

Ci sono tante realtà che possono dire la propria, in primis Cattolica, Neuromed, Villa Maria, Villa Ester, Potito e San Stefar».

Sulla questione è intervenuto il coordinatore provinciale di Italia Viva, Donato D'Ambrosio.

«Non bisogna perdere un minuto di tempo - ha sostenuto - bisogna assolutamente far interagire tutte le energie. Non c'è spazio per altre valutazioni in quanto c'è un'impennata di contagi in Regione. È una battaglia che portiamo avanti dall'inizio dell'emergenza. Il Vietri va riaperto con qualsiasi sistema possibile».