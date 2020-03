Stop Coronavirus: la raccolta fondi della Lilt

TERMOLI. L’associazione provinciale di Campobasso della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori si schiera al fianco di medici, infermieri e personale sanitario della Regione Molise attivando una sottoscrizione per combattere il coronavirus.

Al fianco del gruppo dipendenti ed ex-dipendenti Asrem #molisenocovid con l’obiettivo di rafforzare la terapia intensiva molisana, considerato che l’unica arma vincente in questa battaglia è avere a disposizione il maggior numero possibile di posti di terapia intensiva nonché dispositivi di protezione individuale per tutti gli operatori sanitari.

In questa fase davvero delicata ognuno di noi può fare qualcosa ed anche una piccola donazione può fare la differenza.

Tutto il personale sanitario, in questo momento, sta facendo un lavoro impagabile, importantissimo e necessario per assistere i pazienti. E la Lilt rimane al loro fianco e continua così il suo costante operato a sostegno della sanità pubblica, con il significativo obiettivo di acquistare, per gli ospedali molisani, ventilatori, dispositivi di ventilazione non invasiva, dpi e monitor.

Con #stopcoronavirus è possibile aiutare a fermare questa pandemia. Ognuno di noi può fare la propria parte donando sul conto corrente intestato alla LILT CB presso la Banca Popolare di Bari in via Dante a Termoli:

codice iban IT 67J 05424 41130 000000010840

indicando come causale: contributo per la sottoscrizione LILT “Rafforziamo la Terapia Intensiva Molisana”.

La Lilt offre: