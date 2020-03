5000 mascherine chirurgiche e 1000 ffp2 in arrivo in Molise grazie allo Snami

CAMPOBASSO. Ieri sera, riunito in streaming, il Consiglio regionale Snami (Sindacato Nazionale Autonomo Medici Italiani) ha deliberato l'acquisto di 5000 mascherine chirurgiche per un importo prossimo ai 4000€, la cui consegna prevista martedì 10 aprile. «A queste andranno ad aggiungersi un migliaio di mascherine tipo ffp2 acquistate dal Consiglio nazionale» fa sapere il presidente della sezione molisana del sindacato Pino De Gregorio «e una generosa fornitura di gel disinfettante che sono riuscito ad avere da una ditta farmaceutica. L'impegno, come vedete, è massimo così come il massimo mi aspetto da tutti i medici, in questo difficilissimo momento».