Il grande contributo dell'Avis all'emergenza Coronavirus

TERMOLI. «In questo momento tragico e difficile per il Paese, a causa dell'epidemia di Coronavirus che ha colpito non solo l'Italia ma l'intero pianeta, abbiamo persone che si sono messe in prima linea non solo su richiesta delle Istituzioni (il Ministero della Salute e il Dipartimento della Protezione Civile) ma anche a livello personale, non fermando la raccolta di sangue». Così in una nota la sede provinciale dell’Avis.

«Il mondo del volontariato e delle associazioni si è attivato tempestivamente organizzando la raccolta sangue in piena emergenza non trascurando l'ulteriore disagio dato dalla chiusura di alcuni ospedali».

«In questo panorama delicato l'Avis ha sicuramente dato il proprio eccelso contributo» sottolinea il presidente Antonio Sciandra.

«Grazie. Al Ministro della Salute Roberto Speranza al quale rivolgo a nome mio e di tutta l'Avis provinciale di Campobasso il più sentito ringraziamento per aver consentito ai donatori di recarsi presso le strutture idonee alla raccolta. Al dottor Angelo Borrelli responsabile nazionale del Dipartimento della Protezione Civile e al professor Silvio Brusaferro dell'Iss che spesso hanno rivolto un accorato appello affinché non si fermassero le donazioni di sangue, anzi invitavano ad aumentarle. All'Avis nazionale ed al suo presidente Giampietro Briola che con la sua struttura organizzativa è sempre stato presente con le sue caute precisazioni per assolvere alle impellenti necessità.

All'Avis regionale Molise ed al suo presidente Gianfranco Massaro che si è mosso con solerzia affiancando le strutture periferiche per la raccolta del sangue, mettendo a disposizione l'autoemoteca unitamente al personale tecnico-sanitario.

Ai Direttivi e ai Presidenti delle Avis della provincia di Campobasso che con il loro impegno hanno reso possibili le donazioni.

Grazie a tutti voi donatori Avis che con il vostro senso civico e di abnegazione avete reso possibile la continuazione della raccolta sangue in maniera anonima, resa ancor più evidente dall'utilizzo delle mascherine e spesso aspettando il vostro turno in mezzo alla strada tra le intemperie ed il freddo.

Alla gente comune: operai, liberi professionisti, pensionati, disoccupati, commercianti, casalinghe, personale sanitario di ogni estrazione sociale …

A tutti ma proprio tutti: grazie, grazie, grazie».