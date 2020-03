CAMPOBASSO. Si è costituito il Comitato Tecnico Scientifico a supporto dell'unità di crisi Coronavirus della Regione. Fanno parte del Cts: Giancarlo Ripabelli (docente Unimol); dottor Nicandro Buccieri (Vice-Direttore Sanitario Gea); dottor Felice Di Donato (Infettivologo).

«È un'iniziativa indispensabile che porterà certamente il necessario contributo scientifico per definire le linee di azione, come già avvenuto in altre regioni sin dall'inizio dell'emergenza»..