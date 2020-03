Tutelare la privacy dei contagiati o informare i cittadini?

CAMPOBASSO. Stiamo assistendo con sempre maggior frequenta alla divulgazione di nomi, professioni e a volte fotografie di individui contagiati – o sospetti tali – da coronavirus, in barba a ogni rispetto della privacy. Ma dove finisce la protezione dei dati personali e dove comincia il diritto di informazione della popolazione? Ha suscitato reazioni contrastanti la decisione del direttore generale dell’Asrem Oreste Florenzano di non comunicare più le località di residenza dei nuovi positivi.

In merito si è espresso così don Francesco Martino, del comitato “Il cittadino c’è” di Agnone:

«Notizia bomba! Il direttore Florenzano ha comunicato in tv, a TeleMolise, che per la privacy, siccome il Molise è piccolo, non verranno più comunicati i paesi dei nuovi contagiati Covid-19! Questo per me è un attentato alla salute pubblica dei cittadini, incentiva la paura, l'allarme, il disagio e l'incertezza, come se da adesso in poi si voglia nascondere il contagio e le zone, facendo sorgere paure e rischiando di mettere in pericolo l'ordine pubblico. A questo punto ognuno è autorizzato a pensare male ed è obbligato a guardare con sospetto ogni vicino, perché i casi di tamponi riguardano ormai anche l'Alto Molise e ogni prevenzione personale dubbia! Questo si chiama procurato allarme e turbamento dell'ordine pubblico! Se la legge sulla privacy è questa, va immediatamente sospesa in caso di pandemia, perché la tutela della salute pubblica è più importante di alcuni presunti diritti individuali! Siete voi che create create allarmismi, insicurezza e paura, voi dell'Unità di crisi, non altri!».

All’incirca dello stesso avviso Andrea Di Paolo del Sindacato Operai Autorganizzati.

«Il direttore generale dell'Asrem su una nota rete televisiva regionale ha dichiarato in sintesi che non verranno più comunicati pubblicamente da parte loro i nomi dei paesi dove sono presenti i contagiati da Covid-19. La motivazione è giustificata per la privacy dato che il Molise è una regione piccola, lo sapranno solo i sindaci a tempo dovuto. La privacy delle persone per la cosiddetta sicurezza sociale in generale già viene violata più volte; qui non si parla di sapere il nome delle persone colpite dalla malattia, sia chiaro: chiediamo invece per la sicurezza e la tutela della salute pubblica di coinvolgere tempestivamente e in maniera trasparente e diretta le popolazioni interessate che hanno il diritto di sapere cosa si sta facendo in merito e quali sono i paesi e le zone colpite, la privacy è altra cosa. Ricordiamo al presidente della regione Molise che qui non siamo in dittatura, chiediamo la prevenzione e il diritto di informazione reale, ci vuole rispetto e chiarezza: quello che oggi nella nostra regione e soprattutto in questa fase di emergenza sta venendo meno».