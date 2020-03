Domenica alle 8 la Santa Messa del vescovo De Luca in diretta Facebook

TERMOLI. Domenica 29 marzo, alle 8.00, monsignor Gianfranco de Luca celebrerà la Santa Messa, senza concorso di popolo, alla cappella dell'Istituto "Gesù e Maria - Cittadella della Carità" nel centro storico di Termoli, come segno di vicinanza per sostenere l'impegno che la Chiesa diocesana porta avanti per tutti coloro che, nella loro fragilità, vivono le conseguenze e della situazione che viviamo.

La celebrazione eucaristica sarà trasmessa in diretta Facebook dalla pagina della Diocesi di Termoli-Larino.