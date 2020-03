Covid-19, Tiziana Magnacca: "Nuovo caso positivo a San Salvo"

SAN SALVO. “Alle 16.20 ho ricevuto per le vie brevi una informativa dal Servizio di prevenzione e igiene della Asl Lanciano Vasto-Chieti con la quale mi è stato comunicato che un residente nella nostra città è risultato positivo al tampone del coronavirus”. A dichiararlo il sindaco Tiziana Magnacca.

“Ora si sta procedendo con le dovute comunicazioni – aggiunge il sindaco – per quanto previsto dai protocolli adottati in questi casi isolando i contatti prossimi alla persona positiva. I risultati dei tamponi effettuati nei giorni scorsi sono stati comunicati solo oggi. Seguiranno degli aggiornamenti”.



Il sindaco conclude: “Ho ritenuto di dover da subito informare la mia comunità, perché non venga meno la consapevolezza degli sforzi che si stanno compiendo per la tutela della salute pubblica. Invito tutti i cittadini a rimanere a casa: la strada è ancora lunga perché si possa dire di avere scampato ogni pericolo di contagio”.