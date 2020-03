Ciocca (Uilca): "Più sicurezza nelle banche, preoccupati per il pagamento delle pensioni”

CAMPOBASSO. E' notizia di pochi giorni fa che tra i contagiati molisani dal Coronavirus risulta anche un dipendente bancario.

"C'era da aspettarselo, purtroppo" commenta il Segretario Regionale della UILCA – UIL Credito Esattorie e Assicurazioni – Ermando Ciocca “mai come oggi, apprendendo questa brutta notizia, la richiesta rivolta alle istituzioni di chiudere le filiali per 15 giorni mossa nei giorni scorsi risulta ben fondata".

Proprio per poter garantire a tutti i lavoratori un adeguato livello di tutela, la UILCA e le altre Organizzazioni Sindacali hanno intrapreso una vera e propria corsa contro il tempo riuscendo a sottoscrivere una serie di protocolli con ABI, Federcasse, ANIA e Agenzia delle entrate-Riscossione che delineano nuove linee guida rivolte sia ai dipendenti sia alla clientela.

"In tutti i tavoli di discussione si è ottenuto l’aumento del livello di sicurezza operativa per i lavoratori del settore: pur riscontrando l’oggettiva impossibilità di approvvigionare gli uffici con adeguate forniture di mascherine, via libera ad interventi d’igenizzazione, detergente per le mani e quant’altro sia necessario. E ancora: limitazione degli accessi in banca da parte della clientela incentivando il più possibile l'utilizzo di strumenti quali bancomat e home banking, riduzione dei giorni di apertura al pubblico e solo su appuntamento".

Fortunatamente i dipendenti hanno a disposizione uno strumento in più, lo smartworking, che permette loro di poter lavorare da casa.

"Uno strumento ben identificato nell'ultimo rinnovo del CCNL del Credito, inizialmente pensato per portare a nuove soluzioni organizzative favorite dall’evoluzione tecnologica e utili a trovare nuovi equilibri ma che, proprio in questo momento, è risultato un formidabile punto d'incontro tra le necessità delle imprese e le esigenze personali e famigliari dei dipendenti, favorendo una giusta reazione all'attuale emergenza con una minore mobilità delle persone" precisa Ciocca.

Resta la preoccupazione per quella che sarà la scadenza più delicata per i dipendenti bancari e postali, il pagamento delle pensioni: il timore è quello di vedere pericolosi assembramenti di persone nei pressi e dentro gli sportelli molisani.

"Mi auguro fortemente che i cittadini dimostreranno la giusta responsabilità e, nel rispetto delle disposizioni ministeriali e regionali, eviteranno il verificarsi di situazioni rischiose facilitando l'operato di quei lavoratori che, garantendo i servizi essenziali, proteggono il nostro vivere civile" conclude Ciocca.