L'associazione "Lagrandeonda" ricorda Pasquale Colabella

SAN MARTINO IN PENSILIS. In questo triste periodo, a San Martino in Pensilis la comunità oggi si è intristita ancora di più. E' venuto a mancare all'ospedale Cardarelli l'80enne Pasquale Colabella. «Era una bella persona per il popolo di San Martino, sempre sorridende con la battuta pronta. Amava tutti». Vox populi, vox dei.

A omaggiarlo su Facebook, oltre a tantissimi suoi conoscenti e compaesani, l'associazione Lagrandeonda che tiene vivi ricordi e memoria storica della località del basso Molise. Un messaggio di cordoglio alla famiglia Colabella anche da Termolionline. Domenica pomeriggio, alle 15.30, la benedizione del feretro al cimitero di San Martino in Pensilis.