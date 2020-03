Iorestoacasa, momenti di vita domestica per un video

GUGLIONESI. Un messaggio dalla presidente del Consiglio comunale di Guglionesi, Barbara Morena, sempre nel filone del massimo suggerimento #IO RESTO A CASA.

«In tanti state realizzando fiori e non posso che esserne felicissima, ma è anche vero che molti non riescono a partecipare per svariati motivi, pertanto vorrei lanciare un'ulteriore iniziativa per rendere partecipe tutti o chi lo volesse: mandatemi le vostre foto di come impegnate il tempo a casa (mentre fate la pasta il pane, fitness ecc...), farò realizzare un video che poi guarderemo tutti insieme appena sarà possibile, inoltre potete mandarmi pensieri poesie frasi tutto ciò che riuscite a scrivere in questo momento, li stamperò e li farò plastificare ed insieme li appenderemo ad un albero.

Per le foto senza tante formalità scrivetemi giusto due righe per autorizzarmi alla proiezione del video potete inviarmele via mail barbaramorena@alice.it su Messenger o su WhatsApp per chi ha il mio numero. Forza vi aspetto numerosi e ricordate uniti c'è la faremo!»