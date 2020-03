Disagi per le famiglie con disabili, «La Regione adotti l'ordinanza emessa dalle Marche»

TERMOLI. Il Comitato San Timoteo, per voce del presidente Nicola Felice, ha elogiato l'ordinanza emanata dalla Regione Marche sulla condizione difficile di famiglie con disabili nel divieto di spostamento.

«Come Comitato San Timoteo abbiamo chiesto al Presidente Toma di emanare una ordinanza simile a quella della Regione Marche, entrata in vigore lo scorso 27 marzo che tiene conto dei disagi per i disabili e i loro familiari nel dover rispettare le direttive di isolamento sociale per ridurre il diffondersi del contagio da Coronavirus. Attendiamo fiduciosi!», rivela lo stesso Felice.