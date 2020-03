ISERNIA. «Epidemia in Italia e contagio nel Molise: è solo colpa del virus?» A chiederselo è il Partito comunista dei lavoratori.

«Per decenni la sanità pubblica è stata massacrata: dal 2008 ad oggi sono stati tagliati al sistema sanitario ben 37 miliardi, con il risultato che 9 milioni di persone (tra cui i molisani) devono rinunciare a curarsi, o per i costi delle prestazioni, o perché per una visita occorre aspettare un anno.

E ora col coronavirus mancano i letti e i reparti per le terapie intensive, le mascherine, i tamponi, i medici e gli infermieri. E quelli che sono in servizio sono costretti a turni massacranti di 12 ore al giorno.

A guidare questa “strategia” interessi forti: da un lato per pagare70 miliardi annui di interessi sul debito pubblico ai banchieri (da loro acquistato grazie alle grandi rapine sociali e che andrebbe perciò cancellato come si fa con l’usuraio), per regalare ai capitalisti miliardi di fondi e detassazioni di profitti, per pagare 30 miliardi di spese militari, dall’altro favorire il grande affare della sanità privata.

Ma nel Molise questo salasso sociale sulla sanità pubblica è stato ancora più forte, ruberie e corruttele locali a parte, grazie al particolare strapotere che alcune lobby economiche hanno esercitato in loco, sin dagli anni ’90, nel distrarre le risorse in favore della sanità privata, mediante partiti e governi regionali, di destra e di “centrosinistra”, da esse stesse foraggiati sino all’ultimo scandaloso governo Toma.

Governi regionali – per dirla con Marx – quali locali comitati d’affari della classe padronale.

Dati ufficiali della Corte dei conti e Osservatori Universitari: nel Molise la spesa pubblica per la sanità del 2017 si attesta sui 648 milioni, pari al 10% del Pil , la quota più alta d’Italia (media nazionale pari al 6,6%), e ciò nonostante si scontano tutti i gravi disagi che si stanno arrecando alla popolazione con il taglio importanti presidi da Venafro a Isernia, da Agnone, Larino a Termoli. Come mai ?

Se in Italia la sanità privata si è mediamente impossessata del 35 % delle risorse (già scandalosa e notevolmente più alta della media europea), nel Molise la sanità privata è arrivata ad oltre il 44%, sottraendo alla sanità pubblica molisana ben 286,5 milioni (dati 2018, incluso l’extra di ben 29,1 milioni).Così per le attrezzature come Tomografi a risonanza magnetica, TAC e Mammografi,molto più presenti presso i gruppi privati.

Un grande affare che si è concentrato per circa l’80% nelle mani dei due grandi gruppi privati, la Neuromed di Pozzilli e la ex Giovanni Paolo II, in particolare nella specialistica e nell’assistenza ospedaliera, trascurando perciò la meno conveniente terapia intensiva che oggi infatti è carente a fronte dell’epidemia, a dimostrazione di cosa accade quando la salute diventa una merce su cui lucrare.

Solo dal 2013 al 2016, in aggiunta ai drastici tagli precedenti, sono stati tolti alla sanità molisana un altro 17% dei medici (7 volte in più della media nazionale), e un altro 7% di infermieri ( 4 volte in più la media nazionale), senza contare la vergogna dilagante di precariato e sottopagamento.

Anche nel Molise c'è bisogno di una iniziativa indipendente del movimento dei lavoratori attorno a proprie rivendicazioni non solo locali ma anche più generali, intese a rovesciare questo iniquo stato di cose: investimento massiccio di risorse nella sanità pubblica sulla base delle esigenze di cura, massiccia e immediata assunzione di personale medico e paramedico, requisizione e nazionalizzazione o regionalizzazione senza indennizzo della sanità privata, col pieno e immediato utilizzo delle sue strutture per fronteggiare l'emergenza, nuovi presidi sanitari sul territorio per gestire questo intervento straordinario, a partire dalle terapie intensive, che qui nel Molise significa riattivare i presidi come quelli di Venafro e Larino, rinforzando quelli di Isernia, Agnone e Termoli, oltre che occuparsi della diffusione della sanità pubblica nelle aree interne.

Le risorse? Oltre al fiume di miliardi suddetti regalati ogni anno a banchieri e capitalisti, evasione e ruberie a parte, anche la Tassazione straordinaria (almeno al 10%) dei grandi patrimoni (sopra i 2 milioni individuali o i 4 familiari) può finanziare queste misure inderogabili.

Inclusa la ricerca del vaccino, che ovviamente interessa anche i molisani e va perciò introdotta nella piattaforma rivendicativa locale: un investimento concentrato nella ricerca pubblica, scientifica e sanitaria, con la nazionalizzazione dell'industria farmaceutica, senza indennizzo per i grandi azionisti e sotto il controllo dei lavoratori.

Infatti anche la ricerca scientifica pubblica è statatagliata per decenni, per essere affidata all'industria farmaceutica che ha chiuso proprio la ricerca sulla famiglia virale del coronavirus nel 2006 (quando è scomparsa la Sars) per il semplice fatto che non ha interesse di profitto a promuoverla, sicché i malati fanno in tempo a crepare.

Insomma, anche nel Molise la lezione è chiara: giù le mani del profitto dalla salute!»