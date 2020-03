CAMPOBASSO. Il Ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina in data 26 marzo scorso ha firmato il decreto che dispone, per gli istituti scolastici, le risorse economiche e il contingente di assistenti tecnici per poter rendere operativa la didattica a distanza. Tale decreto anticipa in concreto quella che sarà la decisione del Consiglio dei Ministri in merito ad un prolungamento, dato ormai per certo, della chiusura delle scuole.

A comunicarlo l'assessore regionale all'Istruzione Roberto di Baggio. Le risorse per ogni istituto sono ripartite per tre tipologie di intervento: risorse per piattaforme e strumenti digitali, per dispositivi digitali e connettività di rete, per la formazione del personale scolastico. Misura sicuramente necessaria soprattutto in quegli istituti, e non sono pochi, dove a quasi un mese dall'interruzione delle attività scolastiche non si è ancora organizzati per dare un sostegno scolastico agli alunni e alle loro famiglie.

Ci si affida a una didattica a distanza fatta di messaggi sui gruppi whatsapp, di compiti assegnati attraverso schede da stampare e poi da far compilare agli studenti, inviate con una foto che, una volta stampate, risultano difficilmente leggibili e utilizzabili. Bisognerebbe ricordare anche che non tutte le famiglie posseggono una stampante a casa, e molti neanche un pc. E' vero siamo in una situazione di emergenza non preventivabile ma, in alcuni casi e per talune situazioni, il tempismo è necessario e d'obbligo. E purtroppo, in tale frangente, le istituzioni scolastiche hanno mostrato di non possedere affatto la versatilità necessaria.