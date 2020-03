TERMOLI. L'associazione di volontariato e Protezione civile Valtrigno Molse in collaborazione con Comitato Molisanità (Cinzia Ferrante, Debora Staniscia, Alessandra Di Pasquale) e il Gruppo Donne&Mamme Termoli, impegnate alla realizzazione di mascherine preventive, comunica che le stesse saranno distribuite gratuitamente a tutta la popolazione, previo contatto ai seguenti numeri telefonici: 3807504328; 3453218557; 3488222954; 3453813848. Si precisa che il tessuto utilizzato è in Tnt. Non è una mascherina omologata contro il Covid-19, ma utilizzata insieme alle norme di comportamento. Prima dell'utilizzo, la stessa, deve essere disinfettata. Ringraziano le aziende Cartosud e Termoplast per il materiale donato.