«In piena lotta per la sanità pubblica», Di Paolo e Baldassarre contro Toma

TERMOLI. Vanno all'attacco ancora una volta i pasionari del Soa, Andrea Di Paolo e Dilma Baldassarre. Lo fanno dopo il botta e risposta tra Toma e Giustini di sabato.

«Non ci resta che confermare il nostro pensiero critico sulla vergognosa gestione dell'emergenza Covid-19 in Molise, oltre che sulla modalità di gestione dei dati dei contagiati. Il presidente della Regione ieri annuncia un accordo firmato e avallato dal commisario sulla sanità in Molise inerente il ruolo dei convenzionati privati sull'emergenza Coronavirus, che si è rivelata e creata da lui stesso una fake news smentita dallo stesso Giustini.

Chiaramente se si confermava la notizia comunicata dallo stesso Toma il commissario sulla sanità avrebbe disatteso di fatto completamente le disposizioni presidenziali che invitano le Regioni a dividere in strutture separate i pazienti Covid da quelli ordinari e avallava le scelte scellerate di distribuire i contagiati in tutti i presidi sanitari regionali, siano essi pubblici che privati, nonché ne avallava la prevalente distribuzione nelle strutture private, in opposto da quanto chiaramente indicato dal Dpcm, che esplicitamente consente, in caso di necessità, la requisizione in uso o in proprietà, sia dal pubblico che dal privato di presidi sanitari e medico-chirurgici, invece di riaprire e rafforzare gli ospedali di Agnone, Larino, Venafro e lo stesso di Termoli, che ancora non torna alla normalità.

Il presidente della Regione vuole accelerare il patto coi privati e confermare la distruzione della sanitàpubblica molisana dove gli operatori e medici tra l'altro sono lasciati all'avventura in piena emergenza, con ulteriori rischi di contagi. In merito saranno proseguite iniziative di lotta, riservandoci eventuali azioni legali per la difesa della sicurezza e la salute di tutti i molisani».