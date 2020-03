​A Campomarino sospesi tasse e tributi: comunità unita contro l'emergenza

CAMPOMARINO. L'amministrazione di Campomarino rende noto che in occasione dell'ultima seduta di Giunta, che si è tenuta in videoconferenza lo scorso 26 marzo, è stato prorogato il termini al 31 maggio di tutti i pagamenti relativi a tributi, tasse, imposte locali e canoni (nonché tutte le entrate provenienti dai servizi comunali) che erano in scadenza tra marzo e fine aprile.



La delibera è la numero 39/2020.

L'amministrazione ha inoltre deciso di sospendere le rateizzazioni riferite a Tari, Imu e Tosap, di rivedere la rette (in base ai giorni effettivi di utilizzo) dell'asilo e del trasporto pubblico comunale e su riserva di valutare eventuali e ulteriori misure di sostegno alla cittadinanza nel prossimo futuro per superare questo delicato momento.

Una decisione che è maturata all'interno della maggioranza ma che è nata anche grazie al confronto costruttivo avvenuto con la minoranza e quindi unanime, perché adesso solo con un vero lavoro di squadra la comunità di Campomarino può affrontare a testa alta e in maniera efficace l'emergenza Covid19.