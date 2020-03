CAMPOMARINO. Le recenti azioni della Polizia locale di Campomarino, che ha effettuato diverse denunce prima e sanzioni amministrative poi, a seconda della normativa di riferimento vigente, hanno indotto l'assessore all'Ambiente Antonio Saburro a lanciare un monito alla cittadinanza.

«Come amministratore comunale e come vostro concittadino, sento di dirvi che dobbiamo tutti attenerci alle misure restrittive emanate dal governo e alle ordinanze sindacali. Abbiamo dato disposizioni al corpo di Polizia Locale di avere tolleranza zero verso chiunque non rispetti le misure restrittive in vigore.

Considerato il fatto che le multe sono anche abbastanza salate, oltre al fatto che non rispettandole aumenta il rischio contagio, vi prego di attenervi alle disposizioni (mantenere distanza di sicurezza di almeno un metro, portare dispositivi di sicurezza individuali quando necessari, uscire solo uno per nucleo familiare e per motivi strettamente necessari).

Inoltre, colgo l'occasione per comunicarvi che chiunque conosca situazioni di famiglie indigenti per eventuali aiuti, può comunicarlo all'assessore alle Politiche sociali Rossella Panarese, che insieme alla struttura dei servizi sociali e al sindaco, stanno predisponendo per portare aiuti. Vi abbraccio».