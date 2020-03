«Stanno circolando moduli errati per la richiesta a Cassa Forense di indennizzo»

LARINO. Il delegato del Consiglio dell’ordine degli avvocati alla Cassa Forense, Giuseppe Vaccaro, lancia un alert su alcune iniziative truffaldine. «Stanno circolando moduli per la richiesta a Cassa Forense di indennizzo, previsto dal decreto del Ministro del Lavoro e del Mef. I moduli in circolazione sono errati e non pertinenti.

Infatti il decreto non è stato ancora pubblicato e pare ci siano delle modifiche rispetto al testo bollinato. Nelle more, ovviamente, gli Uffici di Cassa Forense stanno attivando la procedura informatica e predisponendo le “istruzioni” per la compilazione delle domande. Sarà inviata da parte di Cassa Forense una comunicazione a tutti gli iscritti».