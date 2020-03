Pane gratis ai bisognosi: l'iniziativa della Forneria Miscione

LARINO. La Forneria Miscione, attiva dal 1962 a Larino,a causa del Covid-19, come atto di solidarietà, nei giorni di apertura, mette a disposizione per la comunità, ovvero per le famiglie bisognose con maggiori necessità, un bene necessario come il pane in formula gratuita, ovviamente nei limiti delle nostre possibilità. Il ritiro sarà possibile dalle ore 12 alle 13. «Ci auguriamo di superare insieme questo momento di difficoltà», l’auspicio dei panificatori così generosi.